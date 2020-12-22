Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı - Son Dakika

Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı

22.12.2020 11:15
Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı, System.String[]

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde Ferdi Y., cipinin lastiklerini kestiği veteriner hekim Ercan Candan'ı, 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde Ferdi Y., cipinin lastiklerini kestiği veteriner hekim Ercan Candan'ı, 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan yakalanırken, hastanede kendisine saldıran kişinin ismini söyledikten sonra bayılan Candan da tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Y., Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ercan Candan'a ait cipin lastiklerini kesti. Ferdi Y., daha sonra aracının yanına gelen Ercan Candan'ı da 5 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Candan, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Candan, sağlık çalışanlarına kendisini bıçaklayan kişinin ismini söyledikten sonra bayıldı. Ercan Candan daha sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ferdi Y. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı
Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı

Ercan Candan, Veteriner, Yakakent, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı - Son Dakika


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