Son Dakika Haberleri: Vezirhan Motorcuları Ağırladı

Vezirhan Motorcuları Ağırladı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirahan Beldesi, Bilecik, Bursa ve İnegöl'den gelen motorcuları ağırladı.

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Bilecik'in Vezirahan Beldesi, Bilecik, Bursa ve İnegöl'den gelen motorcuları ağırladı.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Vezirhan tesisinde motorcularla bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Duymuş motorculara teşekkür etti. Ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Bilecik, Bursa ve İnegöl'den gelen motorcu kardeşlerimizi Vezirhan tesisinde ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Yaşam
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