Vezirköprü'de kask kullanımına dikkat çekildi

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübü (VEMOK) tarafından kask kullanımına dikkati çekmek için pankartlar asıldı.



İlçenin trafiği yoğun caddelerinden Gençlik Caddesinde astıkları pankart ile motosiklet sürücülerine uyarıda bulunan kulüp, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

VEMOK Başkanı Serdal Tak, "Kaza Anında Sizi Korur" sloganı ile motosiklet sürücülerini bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Tak, kaskın önemini tüm motosiklet sürücülerine göstermek istediklerini belirterek, "Motosiklet sürücülerinin kazada yaralanma oranı otomobillere göre 30 kat daha fazladır. Bu yüzden sürücülerimiz ekipmanları olmadan asla motosiklet kullanmamalıdır. Elbette ki kask motosiklette her derde deva bir şey değildir. Ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur." dedi.

Kaskı araçlarda bulunan emniyet kemerine benzeten Tak, motosiklet sürücülerinin her an mutlaka kask takması gerektiğini belirtti.