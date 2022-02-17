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Vietnam'da aktivistlere yönelik çeşitli baskılar devam ediyor - Son Dakika

Vietnam'da aktivistlere yönelik çeşitli baskılar devam ediyor

17.02.2022 12:17
Vietnam'da aktivistlere yönelik çeşitli baskılar devam ediyor

Vietnam'da 2004-2021'de 170'ten fazla aktivistin ev hapsine alındığı, seyahat etmelerinin engellendiği ve bazen hükümet ajanlarınca saldırıya maruz kaldıkları bildirildi.

Vietnam'da 2004-2021'de 170'ten fazla aktivistin ev hapsine alındığı, seyahat etmelerinin engellendiği ve bazen hükümet ajanlarınca saldırıya maruz kaldıkları bildirildi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda, komünist hükümetin muhalifleri hapsetmesi ve temel özgürlükleri baskı altına almasına ilişkin bilgilerde muhaliflerin hareket alanını kısıtlamaya ilişkin uygulanan taktiklerin genellikle göz ardı edildiği kaydedildi.

2004'ten geçen yıla kadar baskılara maruz kalan 170'den fazla kişi olduğu belirtilirken, muhalif aktivistlerin güvenlik görevlilerince taciz edildiği, keyfi gözaltılar, ev hapsi ve seyahat yasakları dahil pek çok baskıyla yüzleşmek durumunda kaldığı aktarıldı.

Raporda, ayrıca, yetkili makamların işten kovulma, kiralık evlerden atma, fiziksel saldırı, hırsızlık, evlere yönelik Vandalizm, karakollarda sorgulama ve dayak dahil olmak üzere aktivistlerin haklarını nasıl ihlal ettiğine dair açıklamalara yer verildi.

İnsan hakları toplantılarına katılmak gibi faaliyetler için seyahat yasaklarına ek olarak, aktivistlerin turizm gibi amaçlarla kişisel seyahatlere çıkmalarının veya tıbbi tedavi için bir aile üyesine eşlik etmelerinin de engellendiği aktarıldı.

Aktivistlerin ve gazetecilerin aile üyelerine de uluslararası seyahat yasakları uygulandığına işaret edildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İnsan Hakları, Hükümet, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vietnam'da aktivistlere yönelik çeşitli baskılar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vietnam'da aktivistlere yönelik çeşitli baskılar devam ediyor - Son Dakika
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