Vivaldi Mobil Android, En Yeni Özellikleriyle Android Kullanıcıları için Hazır

Vivaldi Android Kullanıcıları için En Yeni Özellikleriyle Hazır

Zengin özelliklere sahip Vivaldi web tarayıcısı nihayet Android kullanıcıları için hazır hale geldi.



Masaüstü "Vivaldi" sürümünün duyurulmasının ardından tam üç yıl geçti. Platformlar arası web tarayıcı Vivaldi mobil sürümünü bugün piyasaya sürdü. Opera'nın kurucu ortağı Jon von Tetzchner bugün navigasyon, yerleşik not tutma işlevi ve izleme yok seçeneği de dahil olmak üzere gizlilik kontrolleri için kaydırma hareketi sağlayan bir Android beta sürümü yayınladı.



Gelişmiş güzel özelliklerle dolu Vivaldi, alternatif web tarayıcısı arayanlar için harika bir seçenek olmaya aday. Ana ekranda Speed dials ile yer işaretleri üzerinden hızlıca sitelere giriş yapabiliyorsunuz. Favori sitelerinize erişmek bir "Tab" uzaklıkta. Bu hızlı aramaları ayrıca haberler, teknoloji ve spor gibi klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Vivaldi'yi zaten masaüstü tarayıcınız olarak kullanıyorsanız, tüm yer işaretlerinizi kolayca giriş yapabilir ve alabilirsiniz.



Kolay Gezinme – Easy Navigation

Vivaldi'nin alt gezinti çubuğu, daha fazla uygulama için işlevsellik eklemenin en kolay yolu olarak bunu düzenlemiş. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, sekme değiştiriciye, ileri ve geri tarih düğmelerine, panellere kısayol (yer işaretleri, tarihçe, notlar ve indirmeler içeren) ve kullanışlı bir sekme değiştiriciye erişmenizi sağlıyor. Ancak en sevilecek özelliklerden birisi alt çubukta sola veya sağa kaydırarak sekmeler arasında kolayca geçiş sağlanabilmektedir.



Tıpkı iPhone'daki uygulamalar arasında geçiş yapmak gibi, Chrome'a göre sekmeler arasında geçiş yapmaktan daha iyi…



Sekme Yönetimi için Bir Çok Seçenek Var

Sekmeler ve alt gezinme çubuğundaki sekme değiştirici arasında geçiş yapmak dışında, yeni mobil tarayıcıda sekme yönetimi için birçok seçenek bulunur. Sekmeleri klonlamanıza ve son kapatılan sekmeleri de gözden geçirmenize olanak sağlıyor.



Bir sekmeyi (veya bir bağlantıyı) paylaşmak için, adres çubuğuna dokunmanız yeterlidir; bağlantıyı kopyalama, paylaşma ve düzenleme seçeneklerini görebilirsiniz. Bir bağlantıyı paylaşmak için menüye dokunmanız gerekiyor ve bu haliyle Chrome Android sürümüne göre çok daha iyidir.



Karanlık mod, ekran görüntüsü, notlar ve izleme yok

Kullanıcıyı Vivaldi'yi denemek için ikna edebilecek özelliklerden birisi de; görünen alanın yada tüm ekranın ekran görüntüsünü yine menüde bulunan "Ekran Yakalama" bölümü üzerinden kolayca alınabilmesi.



Notes – Notlar, bir mobil web tarayıcı için oldukça benzersiz bir özellik. Satın almak istediğiniz bir öğeyi veya üzerinde çalıştığınız bir projeye dahil etmek istediğiniz bir bağlantıyı görürseniz, bunları doğrudan bir tarayıcıda bir notla birlikte depolamak oldukça kullanışlıdır.



Gelelim gizlilik ile ilgili seçeneğe; Vivaldi Mobil Android izlemesiz seçeneği ile girdiğiniz sitelerle ilgili reklamlar için veri toplanmasına engel oluyor.



Elbette bir de Karanlık Mod var. Sonuçta Vivaldi Mobil Android için kullanıcıları denemeye sevk edecek bir çok yeni özellik var. Denemek isteyenler buradan indirip deneyebilir.