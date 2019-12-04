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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Kristjen Vanevski (Estonya), Danika Viktorini (Slovakya)Türk Hava Yolları: Kingdon, Ceylan Arısan, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Büşra Şahin, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Özge Nur Yurtdagülen)Ibsa CV CCO 7...

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Kristjen Vanevski (Estonya), Danika Viktorini (Slovakya)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Ceylan Arısan, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Büşra Şahin, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Özge Nur Yurtdagülen)

Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Monzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso (Hernandez, Plasencia, Folguiera)

Setler: 25-22, 25-19, 25-15

Süre: 67 dakika (25, 21, 21)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında karşılaştığı İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

İki takım arasında yapılan anlaşma gereği dün İstanbul'da oynanan turun ilk maçını da Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Türk Hava Yolları, Berin Yıldırım, Slovakya, Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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