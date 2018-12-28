Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Tayfun Şener Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz
, Janset
Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Belien (Pınar
Atasever, Zeynep Üzen, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz
, Merve İkbal Albayrak) Eczacıbaşı
VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
, Beyza Arıcı
, Ezgi Dilik
(Simge
Aköz, Meliha İsmailoğlu
)
Setler: 16-25, 16-25, 17-25
Süre: 73 dakika (22, 25, 26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.