Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Meliha İsmailoğlu
, Beyza Arıcı
, Gamze Kılıç (Şebnem Simge
Aköz, Kim Koung
, Ezgi Dilik
, Gözde Yılmaz
, Gibbemeyer) Nilüfer
Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut
(Aslı Tecimer, Elif Boran, Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda
Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe)
Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-23
Süre: 109 dakika (31, 24, 25, 29)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.