Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Seçkin Yener, Erdal AkıncıEczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Kim Koung, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Gibbemeyer)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Kim Koung, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Gibbemeyer)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut (Aslı Tecimer, Elif Boran, Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe)

Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-23

Süre: 109 dakika (31, 24, 25, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Vestel, Nilüfer, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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