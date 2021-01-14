Volkan ağlayarak itiraf etti! Sadakatsiz'e damga vuran sahne... - Son Dakika

Volkan ağlayarak itiraf etti! Sadakatsiz'e damga vuran sahne...

14.01.2021 09:34
Volkan ağlayarak itiraf etti! Sadakatsiz'e damga vuran sahne..., System.String[]

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karıştı.

Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Turgay, Asya'dan eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini istedi.

VOLKAN'DAN ASYA'YA İTİRAF!

Diğer yandan ise Selçuk'la birbirine giren Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'ya olan öfkesini ondan çıkarmaya çalışan Volkan, duygularını kontrol edemedi.

Selçuk, onun bu tavırlarının sebebinin ise hala Asya'ya aşık olması olduğuna bağladı.

Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya "Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme" dedi.

Volkan'ın bu hallerini gören Asya ise eski mutlu günlerini ve Volkan'ın ihaneti yüzünden yaşadığı zor anları tekrar hatırladı.

TURGAY, ASYA'YA HİSLERİNİ AÇIKLADI

Asya'yla uzun süredir arkadaşlık eden Turgay, hislerini ona açmaya karar verdi.

Asya'yla baş başa bir akşam yemeğine çıkan Turgay, şakayla karışık onunla evlenmek istediğini söyledi.

İkilinin bol bol eğlendiği bu yemeğe Volkan ve Derin'in gelmesi ortamı tatsızlaştırdı. Gecenin sonunda Asya'yı evine bırakan Turgay, ona duygularını itiraf ederek, bir gün evlenmek isterse buna hazır olduğunu söyledi.

BAHAR'I YIKAN MERT'İN İHANET FOTOĞRAFLARI

Sadakatsiz son bölümde Bahar, Mert tarafından bir kez daha ihanetle yüz yüze geldi. Son zamanlarda Mert'in eve geç gelişlerinden şüphelenen Bahar, ona bir şans daha vermişti.

Tam da çocuk için yeniden harekete geçtikleri sırada, Bahar'ın telefonuna gelen fotoğraflar her şeyi yerle bir etti. Mert'in birlikte olduğu kadın onunla olan fotoğraflarını Bahar'a gönderdi. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Bahar, çekip gitti. İhaneti ortaya çıkan Mert ise büyük bir şok yaşadı.

ALİ HIRSIZLIK YAPTI

Son zamanlarda olanlardan çok etkilenen Volkan ve Asya'nın oğulları Ali, okulda arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başladı. Kermeste Derin'in standından bileklik çalan Ali, annesine yakalanınca ise ona hediye aldığını söyledi. Asya bu durumun üzerine gitmedi ancak okulda olan olaylar işin rengini değiştirdi. Okul arkadaşları Ali'nin eşyalarını çaldığından şüphe edince, Ali okuldan kaçtı. Annesi ve babasının aradığı Ali gece yarısı sokakta polisler tarafından bulundu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz'in dün akşam ekrana gelen bölümü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dizinin takipçileri çok konuşulacak paylaşımlara imza attı:

Ne zaman pişman olursun biliyor musun.? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında.

Kırdığın yerden kırılırsın.. İlahi adalet hiç saşmaz.

Bazen elinin tersiyle ittiklerini, Sonradan elinin içiyle dilersin.

İkinci şans birincisine ihanettir

Çiçek açmak için önce bi gömülmek gerekir.

Sözler verilir sözler unutulur... Gün gelir ihanet eden sadakat ister .

Aşık olmak dünyadaki en kolay iştir. önemli olan aşık kalmaktır.

Volkan ağlayarak itiraf etti! Sadakatsiz'e damga vuran sahne...

Özge Özder, Kanal D, Ocak, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Volkan ağlayarak itiraf etti! Sadakatsiz'e damga vuran sahne... - Son Dakika Magazin


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