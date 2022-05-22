WD Black SN850 inceleme! - Son Dakika
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WD Black SN850 inceleme!

22.05.2022 20:36
WD Black SN850 inceleme!

Dikkatleri üzerine çeken cihazlar ise oyuncular için geliştirilen özel soğutmalı SSD modellerinden WD Black SN850 inceleme!

Western Digital geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte hem iş hem de kişisel kullanım için ürettiği yeni veri depolama çözümlerini tanıttı. Dikkatleri üzerine çeken cihazlar ise oyuncular için geliştirilen özel soğutmalı SSD modelleri oldu. İşte WD Black SN850 inceleme!

Oyunculara özel SSD: WD Black SN850 inceleme!

7.000 MB/sn'ye kadar okuma ve 5.300 MB/sn'ye kadar yazma hızlarına, 1.000.000 IOPS ile ulaşıyor. Opsiyonel dahili soğutucu ile üst düzey performans sunan NVMe SSD, soğutuculu modeller masaüstü PC ve PS5'e özel halde bulunuyor. (PS5 için yazılımı sürümü 21.02-04.00.00 veya daha üzeri gerekir)

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WD Black Dashboard uygulaması (sadece Windows) ile soğutucu üzerindeki RGB aydınlatması tarza ve isteğe göre ayarlanabiliyor. Yeni nesil oyunlarda geri kalmamanız için PC'nize veya dizüstünüze üstün PCIe Gen4 teknolojisini sunan WD_BLACK SN850 NVMe SSD ile en optimal sonucu elde edebiliyorsunuz.

WD Black SN850 inceleme!

WD Black SN850; M.2 2280 ince, hafif ve kompakt bir form faktörle oyun donanımınıza kolayca girmesi için tasarlanmış.

WD Black SN850 SSD teknik özellikleri

Kapasite: 500 GB, 1 TB, 2 TBArayüz: PCIe Gen4 x4Bağlantı Noktası: M.2Boyutlar (L x W x H): 80mm x 23.4mm x 8.8mmArdışık Okuma Performansı: 7.000 MB/s (500 GB için)Ardışık Yazma Performansı: 4.100 MB/s (500 GB için)

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Kaynak: Shiftdelete

Western Digital, oyunlar, Güncel, Son Dakika

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