Araştırma: Yeni Zelanda'nın Güneyindeki Balıkların Dörtte Üçünde Mikroplastik Tespit Edildi - Son Dakika
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Araştırma: Yeni Zelanda'nın Güneyindeki Balıkların Dörtte Üçünde Mikroplastik Tespit Edildi

23.09.2022 20:13
Araştırma: Yeni Zelanda'nın Güneyindeki Balıkların Dörtte Üçünde Mikroplastik Tespit Edildi

WELLİNGTON, 23 Eylül (Xinhua) -- Otago Üniversitesi'nden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın güneyindeki ticari balık türlerinin dörtte üçünde mikroplastik buldu.

WELLİNGTON, 23 Eylül (Xinhua) -- Otago Üniversitesi'nden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın güneyindeki ticari balık türlerinin dörtte üçünde mikroplastik buldu. Deniz Kirliliği Bülteni'nin Cuma günkü son sayısında yayınlanan araştırmaya göre, denizin dibinde ve yüzeyinde yer alan balıklar benzer miktarda, şekilde, boyutta ve renkte mikroplastik yuttu. Çalışmada, "Plastikler dünya genelindeki deniz ekosistemlerinin her yerinde bulunuyor. Bugüne kadar Güney Yarımküre'de özellikle de Güney Pasifik'te, ticari olarak önemli deniz balıklarının mikroplastik yutmanın yaygınlığı ile ilgili sınırlı araştırma yapılmıştı" ifadelerine yer verildi. Bu araştırmanın amacı mikroskopi ve Raman Spektroskopisi kullanarak Yeni Zelanda'nın güneyinde ticari olarak önemli 10 balık türünün yuttuğu mikroplastiklerin miktarını belirlemekti.

Çalışma mikroplastik liflerin yutulan en yaygın mikroplastik şekli olduğunu ve polietilenin Raman Spektroskopisi tarafından en yaygın tespit edilen polimer olduğunu belirtti. Bilim insanları, bir sene boyunca Otago kıyılarında yakalanan 10 yaygın türden 155 balık örneğine bakarak balıkların yüzde 75'inde mikroplastik yuttuklarına dair kanıt buldu. Çalışma, balık başına ortalama 2,5 ayrı partikül tespit edildiğini ve mikroplastik liflerin en yaygın olarak yutulduğunu da sözlerine ekledi. Yutulan mikroplastiklerin renkleri arasında en yaygın olarak mavi, siyah ve kırmızı görülürken ve tanımlanan plastiklerin yüzde 99,68'inin 5 mm'den küçük olduğu tespit edildi. Araştırmacılara göre insanların plastik yutan bu balıkları yiyerek mikroplastiklere maruz kaldıklarında ortaya çıkacak ekolojik ve sağlık risklerinin belirlemesi amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Çevre Bakanı David Parker yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin Cuma günü, plastik atıkları sona erdirecek ve çevre üzerindeki etkisini azaltacak projeler için fon sağladığını duyurdu.

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Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Araştırma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Yeni Zelanda'nın Güneyindeki Balıkların Dörtte Üçünde Mikroplastik Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araştırma: Yeni Zelanda'nın Güneyindeki Balıkların Dörtte Üçünde Mikroplastik Tespit Edildi - Son Dakika
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