Son Dakika Haberleri: Werder bremen, hoffenheim'e 3-2 yenildi
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Werder bremen, hoffenheim'e 3-2 yenildi

1 saat önce

Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giydiği Werder Bremen, deplasmanda Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu.

Werder bremen, hoffenheim'e 3-2 yenildi, System.String[]

Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giydiği Werder Bremen, deplasmanda Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu.

Hoffenheim ve Werder Bremen, Bundesliga'nın ikinci haftasında Rhein-Neckar-Arena'da karşı karşıya geldi. 42'nci dakikada Werder Bremen, Nuri Şahin'in asistinde topu ağlara gönderen Füllkrug ile 1-0 öne geçti. 54'üncü dakikada Bicakcic ve 59'uncu dakikada Bebou'nun golleriyle Hoffenheim skoru 2-1'e getirdi. 81'inci dakikada konuk ekipte Ösaka durumu eşitledi. Kıran kırana geçen mücadelede skoru belirleyen gol ise 87'nci dakikada Hoffenheim'da forma giyen Kaderabek'ten geldi. Maç, 3-2'lik Hoffenheim galibiyetiyle sona erdi.

Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin ve Ömer Toprak maça ilk 11'de başladı. Ömer Toprak, 17'nci dakikada maça devam edemedi ve sakatlığı nedeniyle yerini Möhwald'a bıraktı. Nuri Şahin ise 88 dakika sahada mücadele etti.

Werder Bremen, Nuri Şahin, Hoffenheim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:50 Kaynak: DHA
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