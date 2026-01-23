World Scholar\'s Cup 2026: Ege Lisesi\'nden Başarı

ÖZEL Ege Lisesi'nde düzenlenen World Scholar's Cup 2026 İzmir Bölgesel Etabı'na 7 şehirden 55 okuldan toplam 1012 öğrenci katıldı. Özel Ege Ortaokulu ve Lisesi takımları turnuva kapsamında toplam 51 kupa, 573 altın ve 422 gümüş madalya kazandı.

Özel Ege Lisesi'nde 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen World Scholar's Cup 2026 İzmir Bölgesel Etabı, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyona, Özel Ege Lisesi'nin ortaokul ve lise kademesinden 179 öğrenci dahil olmak üzere, 7 farklı şehirden 55 okuldan 137 öğretmen ve toplam 1012 öğrenci katıldı. Özel Ege Lisesi bu yıl üçüncü kez organizasyona ev sahipliği yaparken, bu yılki bölgesel etabın önceki yıla göre daha yüksek katılımla gerçekleştirildiği belirtildi. Özel Ege Ortaokulu ve Lisesi takımları turnuva kapsamında toplam 51 kupa, 573 altın ve 422 gümüş madalya kazandı. Öğrenciler, farklı kategorilerde akademik bilgi, takım çalışması ve münazara alanlarında performans sergiledi.

2007 YILINDAN BU YANA DÜZENLENİYOR

İlk kez 2007 yılında düzenlenmeye başlanan World Scholar's Cup'un öğrenciler arasında akademik bilgi paylaşımını desteklemeyi amaçladığı ve turnuva kapsamında Debate (Münazara), Collaborative Writing (İş birlikçi yazma), Scholar's Challenge ve Scholar's Bowl kategorilerinde etkinlikler gerçekleştirildiği ifade edildi. Organizasyonun öğrencilere disiplinler arası bir deneyim sunduğu belirtildi.