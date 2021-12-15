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Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

15.12.2021 21:53

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, görevliler tarafından odasında kanlar içinde ölü bulundu. Başına sert bir darbe aldığı belirtilen kadının, cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kadının beraber otele geldikleri şahıs ise aranıyor.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, Lola Ibatova (40) isimli yabancı uyruklu kadın otele geldi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BERABER OTELE GİRDİKLERİ ŞAHIS ARANIYOR

Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü.

POLİS CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Fatih Sultan Mehmet, Polis, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika


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