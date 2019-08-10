Son Dakika Haberleri: Yalıkavak Marina'dan 3 konser
Son Dakika Güncel Haber

Yalıkavak Marina'dan 3 konser

1 saat önce

İskender Paydaş, Emir Ersoy, Kaan Öztürk & Onur Mete 11, 12 ve 13 Ağustos'ta ücretsiz performansları ile Yalıkavak Marina PIAZZA'da sahne alacak.

Yalıkavak Marina'dan 3 konser, System.String[]
İskender Paydaş, Emir Ersoy, Kaan Öztürk & Onur Mete 11, 12 ve 13 Ağustos'ta ücretsiz performansları ile Yalıkavak Marina PIAZZA'da sahne alacak.
Yalıkavak Marina'dan yapılan açıklamaya göre, Yalıkavak Marina, bayram tatiline denk gelen 11,12 ve 13 Ağustos'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.
11 Ağustos Pazar gecesi, PIAZZA, Emir Ersoy Band'in Latin ezgileri ile yankılanacak. Hareketli salsa, cha-cha ve bolero ritmleri ile dans etmek isteyenlere imkan sunacak. 12 Ağustos Pazartesi gecesi Kaan Öztürk & Onur Mete 90'ların unutulmaz melodileri ile Yalıkavak Marina PIAZZA'da dinleyiciler ile buluşacak.
13 Ağustos Salı gecesi ise müzisyen İskender Paydaş sahnesi ve enerjisi ile PIAZZA'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Bütün konserler, saat 21.30'da başlayacak ve Yalıkavak Marina konukları için ücretsiz olacak.
Marina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de İngiliz gemisini böyle uzaklaştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalıkavak Marina'dan 3 konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]