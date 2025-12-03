Yalova'da Çakar Taktıran Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yalova'da Çakar Taktıran Sürücüye Rekor Ceza

Yalova\'da Çakar Taktıran Sürücüye Rekor Ceza
03.12.2025 20:30
Yalova'da çakar takan sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesildi, ehliyeti 30 gün geri alındı.

Yalova'da bir sürücüye çakar taktırdığı için 276 bin 344 lira para cezası kesildi, ehliyetine ise 30 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

ÇAKAR TAKAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE REKOR PARA CEZASI

Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çakarlı araçlara yönelik yaptığı denetimlerde, otomobilin ön bölümünde çakar tertibatı bulunduğu tespit edilen 34 plakalı otomobilde yapılan incelemede sürücü B.T.'nin idaresindeki aracın, 71/1-G "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde olmadığı tespit edildi.

26/2 "Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücünün belgesi 30 gün süreyle geri alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Yalova'da Çakar Taktıran Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika

21:25
Fuat Çapa: Galatasaray’dan değil, hakemden endişeliyiz
Fuat Çapa: Galatasaray'dan değil, hakemden endişeliyiz
21:21
Özgür Özel “Bunun altında yokuz“ diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Özgür Özel "Bunun altında yokuz" diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
21:11
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
20:53
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
20:28
ABD’li senatörden Trump’a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik
20:20
CHP lideri, ’’Deden neredeydi’’ dedi, belgeli yanıt geldi
CHP lideri, ''Deden neredeydi?'' dedi, belgeli yanıt geldi
SON DAKİKA: Yalova'da Çakar Taktıran Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
