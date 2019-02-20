Yalova'da İl Av Komisyonu Toplandı

Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar başkanlığında İl Av Komisyonu toplantısı yapıldı.

Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar başkanlığında İl Av Komisyonu toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2019-2020 av dönemi için komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen av hayvanlarının avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları, yasaklanan avlanma usulü ve şekilleri karara bağlandı.



Toplantıda, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri ile özellikleri, mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri, genel avlaklar ve devlet avlakları, avlanmanın yasaklandığı sahalar ve bakanlıkça avlanmanın yasaklandığı sahalarla ilgili hususlar da görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıya, il av komisyonunda bulunan 2. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topçu, Yalova İl Şube Müdürü Serhat Akgün, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanı Ali Coşkun, Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürü Mehmet Murat Bilinmiş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Eşkikara, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden Şube Müdürü Ertan Arabacı, Merkez Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Gökhan Bitirim, Çınarcık Sürek Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Erol Coşğun ve Esenköy Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Erdem Küçük katıldı.

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