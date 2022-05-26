Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
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Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

26.05.2022 12:44
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir taciri tutuklanırken 2 kilo 700 gram metamfetamin ve 207 gram sentetik kannabionid ele geçirildi.

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir taciri tutuklanırken 2 kilo 700 gram metamfetamin ve 207 gram sentetik kannabionid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları 35 plakalı otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 700 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin diğer bir çalışmasında ise şüphe üzerine durdurulan 05 plakalı otomobilde yapılan aramada, 207 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. H.H.B ve B.B gözaltına alındı. Şüphelilerden H.H.B çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - YALOVA

Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
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Kaynak: İHA

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
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