Son Dakika Haberleri: Yalova Termal'de bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Yalova Termal'de bayram yoğunluğu

1 saat önce

YALOVA'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Yalova Termal'de bayram yoğunluğu, System.String[]
YALOVA'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.
Termal'de bayram tatili yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. İlçedeki otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, "Arife günü itibariyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilcileri burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya'dan ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz oluyor. 230 yatak kapasitemiz mevcut. Termal turizmi, sadece hamam havuz olarak kullanılmıyor. Burası aynı zamanda doğal bir arboretum. Atatürk'ün kurduğu ilk arboretum. O yüzden yürüyüş yollarımızı da temiz hava almak isteyen insanlarımız tercih ediyor. Günübirlik girişlerimiz de var. Sadece otel ve konaklama olarak kullanılmıyor" dedi.
Gürbüzoğlu, tesisleri günlük ziyaretçi sayısının normalde 700- 800 olduğunu, ancak bayram nedeniyle bu sayının bin 200'lere ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:13 Kaynak: DHA
Yalova, Termal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Termal'de bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]