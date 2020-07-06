Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen - Son Dakika

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölenADANA'nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

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ADANA'nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, Tapan Mahallesi'nde yaklaşık bin 500 rakımlı Kaklık Dağı'nda yapıldı. Festivalde cuma günü akşam saatlerinde Kaklık Dağı yamacına çadır kuran sporcular, geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ara ara uçuş gerçekleştiren sporcular, Tapan semalarında görsel şölen sundu. Festivalde, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve 30 yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Pandemi nedeniyle katılımın az olduğu festivalde katılımcılar, usta pilotların kontrolünde eğitim de aldı.

Programı organize eden Mustafa Işık, bir sonraki festivalde yurt dışından da birçok sporcunun katılım göstereceğini belirtti.

Kaklık, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen - Son Dakika
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