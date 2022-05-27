Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

27.05.2022 20:19
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında 4 saattir devam eden yangında meydana gelen çökmede, bir itfaiyeci enkaz altında kaldı.

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında 4 saattir devam eden yangında meydana gelen çökmede, bir itfaiyeci enkaz altında kaldı. Arkadaşını göçük altından kurtaran itfaiyecilerden biri sinir krizi geçirdi.

Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, saat 10.00 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangına, Uşak Belediyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle müdahale ediliyor.

Yaklaşık 4 saattir fabrikayı saran alevlerle mücadele eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ederken, yanan fabrikanın çatısı bir anda çöktü. Yaşanan göçük sırasında içeride söndürme çalışması yapan itfaiye eri Tayfun Gürses, enkazın altında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarılarak ambulansa alınan itfaiye eri, hastaneye sevk edildi. Yaralı itfaiyecinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, saatlerdir devam eden yangına canla başla müdahale eden itfaiyecilerden birisi, arkadaşının göçük altına kaldığını görünce sinir krizi geçirdi. Büyük bir şok yaşayan itfaiyeciyi, ekip arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. - UŞAK

Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

YORUMLAR
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UŞAK'TA PASPAS İPLİĞİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN UŞAK'TA PASPAS İPLİĞİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan fabrikadaki çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı - Son Dakika
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