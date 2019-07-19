Son Dakika Haberleri: Yangında mahsur kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı
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Yangında mahsur kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı

1 saat önce

Adana'da bir itfaiye eri, yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtardı.

Yangında mahsur kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı, System.String[]
Adana'da bir itfaiye eri, yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtardı.

Olay, merkez Çukurova ilçesindeki Şambaydı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılıkların tutuşmasıyla yangın çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan (52) alevlerin arasında kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangın bir süre sonra söndürülürken Hüseyin Çalışkan hem itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletti hem de soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye eri Çalışkan, olay yerinden ayrılırken kirpiyi güvenli bir bölgeye bıraktı. - ADANA
İtfaiye, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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