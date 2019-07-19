Yangında mahsur kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı
1 saat önce
Adana'da bir itfaiye eri, yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtardı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
'da bir itfaiye eri, yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtardı.
Olay, merkez Çukurova
ilçesindeki Şambaydı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılıkların tutuşmasıyla yangın çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan
(52) alevlerin arasında kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangın bir süre sonra söndürülürken Hüseyin Çalışkan hem itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletti hem de soğutma çalışması yaptı. İtfaiye
eri Çalışkan, olay yerinden ayrılırken kirpiyi güvenli bir bölgeye bıraktı. - ADANA
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