Son Dakika Haberleri: Yapay zekanın etik çerçevesi

Yapay zekanın etik çerçevesi

17 dakika önce

Yapay zekanın çok konuşulan etik çerçevesi ortaya çıkmaya başladı.

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Yapay zekanın çok konuşulan etik çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Montréal Üniversitesi ve Québec Araştırma Fonu işbirliğiyle Montréal Yapay Zekanın Sorumluluk ile Geliştirilmesi Deklarasyonu'nu yayınlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:43 

Ekonomi
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