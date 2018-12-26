Yapay zekanın etik çerçevesi
17 dakika önce
Yapay zekanın çok konuşulan etik çerçevesi ortaya çıkmaya başladı.
Yapay zekanın çok konuşulan etik çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Montréal Üniversitesi ve Québec Araştırma Fonu işbirliğiyle Montréal Yapay Zekanın Sorumluluk ile Geliştirilmesi Deklarasyonu'nu yayınlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:43
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