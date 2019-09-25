Yapay zekânın kendi aralarında oluşturduğu dil, küresel bir dil olacak

Onun yaptığı açıklamalara göre Yapay zekâlar zamanla kendi dilini oluşturacak ve dünyada bu dil kabul görecek. Hızla değişen dünyamızın, modern düşüncenin, entelektüel bilgimizin, nanoteknolojik yeniliklerin bizi değişim ve dönüşüm zamanına soktuğunu söyledi. Modern dünya gerçek fikir ve gerçek felsefe ile yaşıyor. İnsanlar özgürce yaşamak ve iyimser olmak istiyor. Onların edebiyatı, sanatı ve kültürü de kederden uzaklaşma görevini yerine getirmeye çalışır. Zamana ayak uydurmak isteyen yaratıcı bir insan, sağlam felsefi düşünceye ve yüksek bir entelektüel seviyeye sahip olmalıdır. Ancak, toplumun büyük bir kısmı bu değişimleri - bilimsel ve teknik yenilikleri karşılayamamaktadır. Çünkü değişiklikler o kadar hızlıdır ki, her beş buçuk yılda bir teknolojik kanyon ortaya çıkar. Ancak insan ırkı bu yeniliklere hazır olmadığında, bu gelişimin bir parçası olmadığı zaman büyük bir problem haline gelir. Bu nedenle, bir insan düşünce ve fikrinde sürekli olarak kendini yenilenmeli ve "refresh" etmeli.

Araştırmacıya göre, dünya, mantıksal, rasyonel düşünme temelinde keşif etme arzusuyla yükseliyor. Yapay zekâ sistemleri, nükleer fizik, nanoteknoloji, biyometri, bilgi teknolojisi, matematiksel modelleme, moleküler biyoloji, gen mühendisliği, biyomedikal, aynı zamanda sosyal ve beşeri bilimler de yüksek dinamik gelişimsel ve uygulamalı araştırma içindedir. Yapay zekâ hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Teknoloji yapay zekâ ile sürekli gelişiyor. Siber teknoloji devrimi dalgası, insanın mekanik bir cihazla birleştirme eğilimini ortaya çıkardı – bir "cyborg" yarattı (İngilizce'deki sibernetcorganizm kelimesinin kısaltılmış bir formundan oluşuyordu. Neil Harbisson ilk resmi Siborg'du). Gen modifikasyonu için yeni teknolojiler yaratıldı: CRISPR/ Cas9. Yani, bir kişi artık bir DNA'nın esiri değildir. S.Şirinov ayrıca, bu değişikliklerin veya diğer değişikliklerin dili bir iletişim aracı olarak etkileyeceğini belirtti. Bu değişikliklerin yapay zekânın iletişim dili olacağını gösterdiğini söyledi. Bunun ilk kıvılcımları zaten mevcut. Facebook'un yapay zekâ tabanlı sohbet botları kendi dillerini yarattı ve konuştu. Böylece, FAIR araştırmacılarının yarattığı sohbet botlarının (Facebook Yapay Zekâ Laboratuvarı/ Facebook AI Araştırmaları) kendi dillerini yarattıktan sonra, bu program kapatıldı. FAIR'da çalışan bilim adamları, yapay zekâya sohbet botlarının bunu nasıl yaptıkları hakkında henüz özel bir bilgiye sahip değiller. Ama yapay zekânın ne hakkında konuştuğunu biliyorlar. Yapay zekâ fikri daha hızlı ifade etmek için hesaplanır. Facebook'un yapay zekâ tabanlı sohbet botları önce İngilizce iletişim kursa da, daha sonra anlık iletişim için yeni bir dil yarattılar. Yapay zekânın dili doğal dille kıyasla sözdizimsel yapısı ile sadeleştirilecektir. Fikirler daha kısa bir uyumlulukla hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Yapay zekânın kendi aralarında oluşturduğu iletişim dili sonunda doğal dili tamamlayan küresel bir dil olacak. Genel olarak, insan zekâsının gelişimi, yani yenilikler fikirlerin doğal dil olmadan anlaşılabileceğini göstermektedir. Başka bir deyişle, gelecekte doğal dile ihtiyaç duyulmayacak. İletişim modelinin değişmesinden sonra (dinleme ve konuşma, okuma ve yazma), doğal dil tarihe geçecek ve bilgi alışverişi beyinle doğrudan iletişim yoluyla gerçekleşecek.