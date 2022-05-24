Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar - Son Dakika
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Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar

24.05.2022 11:41
Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar

WASHINGTON, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Axios'un Pazar günkü haberine göre, CBS News tarafından gerçekleştirilen anket, Amerikalıların ülke ekonomisi ve Joe Biden'ın başkanlığı konusunda karamsar olduğunu ortaya koydu.

WASHINGTON, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Axios'un Pazar günkü haberine göre, CBS News tarafından gerçekleştirilen anket, Amerikalıların ülke ekonomisi ve Joe Biden'ın başkanlığı konusunda karamsar olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 63'ü, ülkenin durumunun "huzursuz" ve "endişe verici" olduğunu söyledi. Habere göre, ankete katılan kişilerin yüzde 65'i, birtakım sorunlar ortaya çıktığında Biden yönetiminin "yavaş hareket ettiğini" hissettiklerini, yüzde 69'u ise ekonominin "kötü" olduğunu ifade etti. Haberde, sayıları artan pek çok insanın mal ve hizmetlerin fiyatları, ekonomi ve borsa konusunda karamsar olduğuna da değinildi. Ankete katılanların en kötümser oldukları konu ise emeklilik planları.

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Kaynak: Xinhua

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