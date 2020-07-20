Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı - Son Dakika

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı

KAĞITHANE'de, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre yürüyen bir kişi, gücü tükenince otobüs durağındaki banka yığıldı.

KAĞITHANE'de, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre yürüyen bir kişi, gücü tükenince otobüs durağındaki banka yığıldı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüse binmek için Kağıthane Tünel Otobüs Durağı'na gelen vatandaşlar, bacağından yaralanmış bir kişinin bankta yüzüstü yattığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, sağ bacağından kurşunla yaralandığı belirlenen kişinin bilincinin kapalı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini bekledi. Bacağına naylon parçasıyla turnike yaptığı öğrenilen yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, İmrahor Caddesi'nde tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi. Bacağına naylonla turnike yapan yaralının, o halde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra aşırı kan kaybı nedeniyle gücü tükenerek otobüs durağındaki banka yığıldığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.


- İstanbul
Kağıthane, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı - Son Dakika
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Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
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