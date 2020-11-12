Yaralı sokak kedisinin yeni yuvası "Kedi Kasabası" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir hayvansever tarafından sokakta yaralı bulunan kediye sahip çıkarak tedavisini yaptırdı.

Atakum ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu kedi, Büyükşehir Belediyesinin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirildi.

Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen kedinin açık yarası ve kırıkları olduğu tespit edildi.

Sokak kedisi iki haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yarası kapanan ve kırık kemikleri iyileşen kedi, daha sonra merkezin içindeki Kedi Kasabası'na bırakıldı.