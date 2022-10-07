Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir

07.10.2022 16:14

"Yargıtay üyesi bir kişinin odasında bir kadın ile ilişkiye girerken yakalandı" iddialarına ilişkin açıklama yapan Yargıtay Başkanlığı, "Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya mecralarında yer alan''Yargıtay üyesi bir kişinin odasında bir kadın ile ilişkiye girerken yakalandı'' iddialarına karşılık Yargıtay Başkanlığı açıklama yaptı.

''HERHANGİ BİR İHBAR YOK''

Açıklamada, ''Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır.

''BU TÜR İDDİALAR YARGI KURUMUNU ZEDELİYOR''

Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır'' denildi.

YORUMLAR
500
6 aylık hamile eşini öldüren kocanın iyi hal indirimli cezasının onanması talep edildi 6 aylık hamile eşini öldüren kocanın iyi hal indirimli cezasının onanması talep edildi Yargıtay: 'Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır' Yargıtay: 'Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır'

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:04:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement