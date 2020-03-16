Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü - Son Dakika
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Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü

6 saat önce

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan Kardemir Karabükspor, Süper Lig ile 1. ve 2. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Yarım asırlık

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan Kardemir Karabük spor, Süper Lig ile 1. ve 2. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Türk futboluna yıldızlaşmış birçok oyuncu ve teknik adam kazandıran, en parlak dönemini yaşadığı 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayan "işçi takımı", ekonomik sıkıntılar nedeniyle kötü günler geçirmeye başladı.

Buna bağlı olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e, 2018-2019'da da bitime 8 hafta kala matematiksel olarak TFF 1. Lig'de kalma şansını yitiren Karabükspor, bu sezonun da tamamlanmasına 6 hafta kala yer aldığı TFF 2. Lig'e veda etti.

Oynadığı 28 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 23 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 29. haftaya 6 puanla son sırada girdi.


Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 6 maçını da kazanması durumunda 24 puana ulaşabilecek.

En son 1973-1974 sezonunda mücadele ettiği 3. Lig'e gerileyen Karabük ekibi, adeta başa döndü.

Geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçları nedeniyle üst üste puan silme cezaları da alan işçi takımı, yeniden parlak günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

"Türkiye'ye mal olmuş vizyonlu bir takım"

Kardemir Karabükspor Kulübü Asbaşkanı Serdal Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini ve birkaç kişi dışında kimsenin destekte bulunmadığını söyledi.

Kulübün içinde bulunduğu duruma üzüldüklerini dile getiren Acar, "Birlik ve beraberlik olduğu sürece Kardemir Karabükspor, eski ve parlak günlerine mutlaka geri dönecektir. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olalım istedik ama belirli noktalarda eksik kalındı. Biz iyi bir niyetle elimizden geldiği kadar takıma sahip çıkıyoruz. Herkesin de takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bu takım yönetime ya da kulüp başkanı Mehmet Yüksel'e ait bir takım değil. Bu Karabük'ün bir spor kulübü, şehrin bir markası. Karabükspor dünyaya, Türkiye'ye mal olmuş vizyonlu bir takım." diye konuştu.

Acar, matematiksel olarak 3. Lig'e düştüklerini ve bunun için sızlanmak yerine neler yapabileceklerine odaklandıklarını anlatarak, "Bu takımı yeniden eski günlerine nasıl döndürebiliriz, bunun derdinde olacağız. 3. Lig için düşüncelerimiz, çalışmalarımız var ama bir kongre sürecimiz de var. Kongrede takıma sahip çıkmak isteyenler varsa biz bırakmaya hazırız. Daha önce bıraktık kimse sahip çıkmadı. Birlik ve beraberlik olursa eski günlerine döner bu kulüp ancak bu vurdumduymazlık devam ederse bu sonlar kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

Takımda yer alan genç oyuncuların ellerinden geldiğince takıma destek verdiğini vurgulayan Acar, tek amaçlarının bu oyuncuları futbolun içinde tutabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Karabükspor, Karabük, Türkiye, İşçi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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