Yasin Abdioğlu ile Muğlaspor\'un Başarısı

BÖLGESEL Amatör Lig'den 2 sezonda 2'nci Lig'e çıkarak bu yıl da sergilediği müthiş performansla 1'inci Lig kapısına dayanan Muğlaspor'u son haftalarda performansıyla yıldız golcüsü Yasin Abdioğlu sırtlıyor. Ekim ayından bu yana oynadığı 14 maçtır bileği hiç bükülmeyen, son 5'i üst üste olmak üzere 11 galibiyet, 3 beraberlikle grup liderliği ve şampiyonluk yarışı veren yeşil-beyazlılarda 29 yaşındaki golcü Yasin'in performansı her geçen hafta artıyor. Takımının galip geldiği son 4 maçta 6 kez ağları sarsan Yasin Abdioğlu 1 de asist yaptı. Final haftaları yaklaşıkça formu iyice yükselen futbolcu bu sezon toplam 15 gol atarak grupta krallık yarışında 16 kez ağları sarsan Elazığsporlu Fuat Bavuk'un ardından ikinci sırada yer aldı.