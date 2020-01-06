Yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Yatağında ölü bulundu

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde taburcu edildiği hastaneden evine dönen kadın, yatağında ölü bulundu.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde taburcu edildiği hastaneden evine dönen kadın, yatağında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Sarıyaprak köyünde yaşayan Elif Sablak (45) dün akşam rahatsızlanarak Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi edilen ve daha sonra taburcu edilen kadın eve döndü. Gece uyuyan ve sabah kalkmayan Elif Sablak'ı uyandırmak isteyen yakınları, Sablak'ı uyandıramayınca durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Elif Sablak'ın öldüğünü belirledi.


Elif Sablak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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