Yataklarında Öldürülen Yaşlı Çift Son Yolculuklarına Uğurlandı
34 dakika önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yataklarında bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulunan yaşlı çift toprağa verildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yataklarında bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulunan yaşlı çift toprağa verildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Karagedik köyünde meydana geldi. Karagedik köyünde yaşayan Mulla Ala (69) ve Hüsne Ala (67) çiftinin evden hiç çıkmadığını gören komşuları yaşlı çifte bakmak için evlerine girdi. Ala çiftinin yatak odasında hareketsiz şekilde yataklarında yattığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Köye gelen sağlık ekipleri Mulla ve Hüsne Ala'nın bıçaklandıklarını ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Cinayete kurban gittiği belirlenen yaşlı çiftin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne dair jandarma ekiplerince köyde çok yönlü inceleme başlatıldı. Bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan yaşlı çiftin cenazesi Karagedik köyü mezarlığına defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:56 Kaynak: İHA
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