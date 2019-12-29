Yazar Doğan Hızlan 'Bâbıâli Sohbetleri'ne konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Doğan Hızlan 'Bâbıâli Sohbetleri'ne konuk oldu - Son Dakika

Yazar Doğan Hızlan 'Bâbıâli Sohbetleri'ne konuk oldu

6 saat önce

Fatih Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Babıali Sohbetleri" programının konuğu duayen yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan oldu.

Yazar Doğan Hızlan 'Bâbıâli Sohbetleri'ne konuk oldu, System.String[]

Fatih Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Babıali Sohbetleri" programının konuğu duayen yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan oldu.


Fatih Alay Köşkü'nde moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yaptığı programa çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da bulunan gazetelerin yayın merkezlerinin Babıali yokuşundan İstanbul'un değişik yerlerine dağılmadan önceki yıllarını anlatan Doğan Hızlan, Metin Eroğlu'dan Behçet Necatigil'e, Ceyhun Kansu'dan Cahit Külebi'ye kadar bütün her şeyi Babiali'nin topladığını anlattı. Gazetelerin uğrak yerleri olmadığını anlatan Hızlan, "Metin Eroğlu'dan Behçet Necatigil'e, Ceyhun Kansu'dan Cahit Külebi'ye kadar yani bütün her şeyi Babiali toplardı. Öyle uğrak yerleri yok gazetelerin, şimdi o kadar farklı ki öyle bir olay gerçekleşmiyor. Onun için de dostlarımızla fazla görüşemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Behçet Necatigil, Fatih Belediyesi, Metin Eroğlu, Doğan Hızlan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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