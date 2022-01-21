Yazar Hayati İnanç ile yapımcı ve sunucu Bekir Develi Beyşehirlilerle buluştu - Son Dakika

Yazar Hayati İnanç ile yapımcı ve sunucu Bekir Develi, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığınca düzenlenen söyleşide edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, İnanç ve Develi sevenlerinden ilgi gördü.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, burada yaptığı konuşmada, Hayati İnanç ve Bekir Develi'yi Beyşehirlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programın bir süre önce vefat eden İlçe Yönetim Kurulu üyesi Zeki Aydın anısına düzenlendiğini aktaran Elkin, "Bu vesile ile kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız olan merhum Zeki Aydın'a tekraren Allah'tan rahmet, merhamet ve mağfiret dilerken, ailemiz bildiğimiz ailesine de sabrı cemil diliyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, her zaman tek yumruk, yek vücut bir olmayı bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Elkin, İnanç ve Develi'ye günün anısına Beyşehir'in tarihi simgelerinden Eşrefoğlu Camisi ve Taşköprü'nün yer aldığı resim tablosu hediye etti.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da katıldı.