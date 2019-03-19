Yazıcı'dan Vefa Ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, şehitlik ziyaretinde bulundu.

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, şehitlik ziyaretinde bulundu.



Yazıcı'nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasına gitti.



Yazıcı, "18 Mart 1915'te, sırtlarında milletinin onuru, zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerde, geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. Ruhları şad olsun." dedi.



Çanakkale şehitliğini ziyaretinde, "Çalar saat Çanakkale özel" programına davet edilen Yazıcı, canlı yayın konuğu oldu.



Daha sonra Marmaris'e dönen Yazıcı, Çanakkale Şehitleri adına yapılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

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