Yemekleri renkli göstermek için boya kattılar! 247 çocuk kurşundan zehirlendi

Çin'de bir anaokulunda yemeklerin daha renkli ve iştah açıcı görünmesi için gıdaya uygun olmayan, kurşun içeren boyaların kullanıldığı ortaya çıktı. Skandalda 247 çocuğun kanında anormal kurşun seviyeleri tespit edilirken, anaokulunun işletmecisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müdüre 15 yıl, dört mutfak çalışanına ise 6 ila 8 yıl hapis cezası verildi.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentindeki Heshi Peixin Anaokulunda yaşanan zehirlenme vakası, çocukların sağlığını tehlikeye atan ciddi bir gıda güvenliği skandalını ortaya çıkardı. Çocuklara sunulan yiyeceklerin daha renkli görünmesi amacıyla tüketilmesi kesinlikle uygun olmayan, kurşun içeren pigmentlerin yemeklere karıştırıldığı belirlendi.

Lanzhou Orta Halk Mahkemesi, olayla ilgili davada anaokulunun işletmecisi Li Huifang'a müebbet hapis cezası verdi. Anaokulunun idari müdürü Zhu Jinglin 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, talimatlar doğrultusunda boyaları yiyeceklere karıştıran dört mutfak çalışanına 6 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

BOYALARIN ÜZERİNDE “TÜKETİME UYGUN DEĞİLDİR” UYARISI VARDI

Soruşturmada, anaokulu yönetiminin yemeklerin daha canlı ve çekici görünmesini, böylece okulun tanıtımında daha fazla ilgi çekmesini istediği belirlendi. Bu amaçla internet üzerinden satın alınan, gıdalarda kullanılmaması gerektiği açıkça belirtilen boyaların mutfakta kullanıldığı tespit edildi.

Boyaların hamur karışımlarına eklenerek ekmek, pasta ve benzeri yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığı bildirildi. Gıda boyalarının daha ucuz olmasına rağmen, daha canlı renkler verdiği gerekçesiyle kurşun içeren pigmentlerin tercih edildiği aktarıldı.

251 ÇOCUKTAN 247'SİNİN KANINDA YÜKSEK KURŞUN SEVİYESİ

Skandal, Temmuz 2025'te çocukların sağlık sorunları yaşaması ve ailelerin şikâyetleri üzerine ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, test edilen 251 çocuktan 247'sinin kanındaki kurşun seviyelerinin anormal derecede yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca 34 personelden 28'inin test sonuçlarında da anormallik tespit edildi.

Çocuklarda kusma, baş dönmesi, karın ağrısı, saç dökülmesi ve diş renginde değişiklik gibi belirtiler görüldüğü bildirildi.

KURŞUN ZEHİRLENMESİ KALICI HASARA YOL AÇIYOR

Kurşun maruziyeti, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yüksek düzeyde kurşun, beyin ve sinir sistemine zarar verebilir; bilişsel işlevleri, dikkat becerilerini ve gelişimi olumsuz etkileyebilir.

Mahkemenin kararının ardından işletmeci Li Huifang'ın 500 bin yuan tutarındaki mal varlığına el konulmasına da hükmedildi. Müdür Zhu Jinglin'e ise 300 bin yuan para cezası verildi.

Olay, çocukların tükettiği gıdaların güvenliği ve okul yönetimlerinin sorumluluğu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.