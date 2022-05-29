Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü

29.05.2022 14:03
Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü

Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkede İran destekli Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar nedeniyle son 3 yılda 372 sivilin öldüğü, 754 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkede İran destekli Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar nedeniyle son 3 yılda 372 sivilin öldüğü, 754 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin yıllardır başta Taiz olmak üzere ülkenin birçok bölgesine binlerce anti personel ve kara mayını ile çeşitli boyutlarda patlayıcı yerleştirdiği kaydedildi.

Bu mayınlar nedeniyle 2019 yılı ortalarından 15 Mayıs 2022'ye kadar olan sürede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 372 sivilin öldüğü, 754 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İran destekli Husilerin Taiz çevresinde geniş alanlara rastgele mayın döşediğine işaret edilen açıklamada, hükümet güçlerince geri alınan bölgelerde mayınların temizlenmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca döşenen mayınlar nedeniyle daha fazla kayıpların yaşanmaması için Husilere "mayın haritalarını ilgili makamlara teslim etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Hudeyde'nin güneyinde yer alan El-Haşaş bölgesinde yola döşenen mayın bir motosikletin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Velid es-Sanani (35), Halih Hassani (33) ve Necd Hassani (4) adında 3 sivil yaşamını yitirdi.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemenli yetkililer, ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendiğini belirtirken, mayın temizleme çalışmaları ise yavaş ilerliyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü - Son Dakika
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