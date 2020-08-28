- Yeni endüstriyel model yoksullukla mücadelede etkili - Son Dakika

- Yeni endüstriyel model yoksullukla mücadelede etkili

PEKİN Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Naqu eyaletinde yoksulluktan muzdarip bir kasaba, yoğurt barları üreten dükkanları işletiyor. Pazar rekabetçiliğini büyük oranda artırmak için e-ticareti kullanan işletme sahipleri böylece yoksullukla mücadelede yeni bir yol açtılar.

Laomuren Yoğurt Bar, yerel halk arasında çok ünlü. Laomuren, kelimenin tam anlamıyla "eski çoban" demektir. 2019 yılından itibaren bu küçük yoğurt barı 21 köyde hayvancılık üslerini yönetiyor ve yoksulluk sınırı altında yaşayan 600'den fazla haneye destek sağlıyor. İşletme, hane başına 10 bin Yuandan fazla yıllık ortalama gelir artışı sağladı.

Naqu City'de karakteristik ürünler satan bir şirket yöneticisi olan Wangling, "İlerlemek için iki yolumuz var. Birincisi, yoğurt barları, sütçüler, çobanlar ve otlak bekçileri gibi iş pozisyonları açarak istihdama yardımcı olmak. İkinci yol, gelirlerini artırmak için çobanlardan süt satın almaktır" dedi.

Pazarı, üsleri ve çobanları birbirine bağlayan yoğurt barının gelişimi, endüstriyel zincirlerin genişlemesinin bir yansıması.Yoğurdun yanı sıra, kentin Baingoin ilçesinde yerel özelliklere sahip kaliteli sığır eti ve el sanatları da popüler. Naqu City ayrıca belediyenin önde gelen işletmelerini, il düzeyindeki işletmeleri, kooperatifleri ve aile çiftliklerini içeren üç seviyeli bir platform oluşturdu.

Naqu şehri Yoksulluğu Azaltma Parti Grubu Müdürü ve Sekreter Yardımcısı Wu Chunkui, "Ana hedef markamızı yaratmak ve dış pazarlamayı başarmak. Bu üç seviyeli platformu, birincil ve derinlemesine ilerleyerek gerçekleştirmek ayrıca sığır ve koyun eti olmak üzere hayvancılık ürünlerinin değerini artırmak için kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca sanayimizi de genişletmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.