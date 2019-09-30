Yeni fragman yayında

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!



Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!



