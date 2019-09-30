Yeni fragman yayında
1 saat önce
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:16
Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, çıkardığı son albümle Hristiyanların tepkisini çekti "Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı 4 gün önce Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik sözleşmesi imzaladığını söyledi