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Yeni fragman yayında

1 saat önce

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!

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Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!


Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!


Beşiktaş Kültür Merkezi, Yılmaz Erdoğan, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:16 
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