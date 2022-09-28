Hindistan'da Hindistan Halk Cephesi terörizm iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı - Son Dakika
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Hindistan'da Hindistan Halk Cephesi terörizm iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı

28.09.2022 11:48
Hindistan'da Hindistan Halk Cephesi terörizm iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı

YENİ Hindistan'da nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı kampanyalarla gündeme gelen Hindistan Halk Cephesi (PFI), terörizm faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı.

YENİ Hindistan'da nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı kampanyalarla gündeme gelen Hindistan Halk Cephesi (PFI), terörizm faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı.

PFI'nın yasaklanması kararı, grubun 45 üyesinin dün terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından alındı.

İçişleri Bakanlığı, terörizm faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla PFI ve aralarında Hindistan Rehabilitasyon Vakfının (RIF) da bulunduğu bazı bağlantılı grupların 5 yıl süreyle kapatıldığını duyurdu.

Konuya dair yapılan açıklamada, PFI ve bağlantılı grupların kamu düzeni ve toplumsal uyumu bozma potansiyeli bulunan ve militarizmi destekleyen, ülkenin egemenliği, bütünlüğü ve güvenliğine zararlı yasa dışı aktivitelerde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, "PFI ve bağlantılı gruplar, açık bir şekilde sosyoekonomik, eğitimsel ve politik bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor ancak toplumun belirli bir bölümünü radikalleştirmek için gizli bir gündem izliyorlar." ifadesi kullanıldı.

PFI'ye yönelik operasyonlarda şimdiye kadar gözaltı sayısının 270'e çıktığı belirtiliyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyarı bulan Hindistan'ın yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.

Başbakan Narendra Modi ve Hindu milliyetçiliği ideolojisine dayanan iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) politikalarının son dönemlerde Müslümanlara karşı nefret söylemleri ve şiddet eylemlerini tetiklediği kaydediliyor.

PFI, terör bağlantısı iddialarını reddetti

PFI avukatı Muhammed Tahir, bakanlığın, grubun terörist faaliyetleri desteklediği ve yabancı ülkelerden finansman aldığı iddialarına dair somut delillerinin bulunmadığını ileri sürdü.

PFI'nın basın sorumlusu Saleem Şeyh, dün Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, grubu "Hindistan'ın marjinalleşmiş kesimlerinin güçlendirilmesi için çalışan neo-sosyal hareket" olarak adlandırırken gözaltına alınan mensuplarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Saleem Şeyh, PFI'nın lider kadrosunun çoğunun gözaltına alındığına işaret ederek "Kuruluşumuzun terörizmle hiçbir bağlantısı yok. İddialar düzmecedir ve basit bir siyasi kan davasıdır. Üyelerimizin tutuklanması ve gözaltına alınması yıldırma amaçlıdır." ifadesini kullanmıştı.

PFI, 2006'da Hindu milliyetçisi gruplara karşı Karnataka Onur Forumu ve Ulusal Kalkınma Cephesi'nin birleşmesiyle ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hindistan Halk Cephesi terörizm iddiasıyla 5 yıllığına yasaklandı - Son Dakika

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