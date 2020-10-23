Yeni Hükümet Konağı inşaatı ihaleye çıkarılıyor - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılması planlanan Hükümet Konağı'nın projesinin ihalesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacağı belirtildi.

Yumurtalık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hükümet Konağı inşaatının 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. Maddesine göre TOKİ tarafından açık ihale usulü ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacağı bildirildi.

Ekim ayında başlayacak olan teklif verme ihale sürecinin 5 Kasım'da son bulacağı belirtilirken, ihale komisyonunu teklifleri TOKİ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Hükümet Konağı inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenleme yapım işi için yer tesliminden itibaren 500 gün olarak belirlendiği açıklamada şunlara yer verildi:

"Hükümet Konağı ve adliye binasının inşaatı tamamlandığında farklı alanlarda hizmet veren resmi kurumların tek çatı altında vatandaşlara günün şartlarına uygun daha rahat ve nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulacak. Yumurtalık ilçesinin ihtiyacını karşılayacak şekilde son teknolojiye sahip alt yapı ve modern mimariyle hizmet verecek."