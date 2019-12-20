Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un santrfor oyuncusu Eren Tozlu, ligin 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor maçında çapraz bağından sakatlanmasının ardından ameliyat oldu.

Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un santrfor oyuncusu Eren Tozlu, ligin 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor maçında çapraz bağından sakatlanmasının ardından ameliyat oldu. Eren Tozlu, bu ameliyattan dolayı 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 14'ünücü haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Eren Tozlu, maçı yarıda bırakarak oyun alanını terk etti. Çapraz bağından sakatlanan Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat edildi. 6 ay sahalardan uzak olacak Eren'in tedavisi sürüyor.


- Malatya
Batı Çalışma Grubu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...
Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı

Son Dakika Haberleri
20:38 Golbol 1'inci Lig 2'nci Devre tamamlandı - Son Dakika Spor
20:25 Adana Demirspor-Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:13 Carlo Ancelotti, Everton için doğru isim mi? - Son Dakika Spor
20:13 Bir efsanenin çöküşü: Post up - Son Dakika Spor
20:13 2019 ITF şampiyonları Nadal ve Barty - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]