Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

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