Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
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Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

28.06.2022 01:11

Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı.

Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkisinde karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

Vali Fuat Gürel de Yenice ilçesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan Ibrıcak mevkisinde derenin taşması nedeniyle karayolu sular altında kaldı. Ulaşıma kapatılan yol nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Yenice'de derenin taşması sonucu sular beraberinde çöpleri de getirdi.

YORUMLAR
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Karabük'ün Yenice İlçesinde İncedere Çayı Taştı, Dükkanları Su Bastı Karabük'ün Yenice İlçesinde İncedere Çayı Taştı, Dükkanları Su Bastı Karabük'te dereler taştı, tarım alanları zarar gördü (2) Karabük'te dereler taştı, tarım alanları zarar gördü (2)
Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
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