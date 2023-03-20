Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var? - Son Dakika
Üye Girişi

Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var?

20.03.2023 18:31

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini belirtirken ekranda ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu görenler şaşkına döndü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" tarzı yorumlarda bulundu.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler ittifaklarını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda AK Parti, bir süredir Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşüyordu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün kameralar karşısına geçerek parti olarak aldıkları kararı açıkladı.

"HERHANGİ BİR İTTİFAKA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Yeniden Refah'ın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." dedi.

DAVUT GÜLOĞLU'NU GÖRENLER ŞAŞIRIP KALDI

Erbakan bu açıklamayı yaparken parti kurmaylarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Erbakan'ın arkasında yer alan bir isim ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu ekranlarda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntünün gündem olması sonrası sosyal medyada"Davut Güloğlu'nun burada ne işi var?" gibi birçok yorum yapıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
YORUMLAR (3)
500
'Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?' sorusuna Erbakan'dan cevap geldi: Parti kurullarımız böyle uygun gördü 'Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?' sorusuna Erbakan'dan cevap geldi: Parti kurullarımız böyle uygun gördü Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var? - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Tarihe geçecek görüntü! Depremzedeler için yapılan pazubendi takmayan Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki
17:27 Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış
17:26 Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var?
17:20 Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
16:52 Bağcılar'da üst üste iki bina gibi görünen apartman yıkılıyor
17:04 Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor?
16:58 Fatih Terim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor: Milletvekili adayı mı olacak?
16:59 Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu
16:53 F.Bahçe maçı kazandığına üzgün! Valencia'nın geri dönüş tarihini duyan taraftar yıkıldı
16:52 Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 18:39:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement