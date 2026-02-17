Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar - Son Dakika
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

17.02.2026 16:02
Komuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'e 2 ayrı suçtan toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Aylin Arslantatar'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"YAVUZ BENİM ARKADAŞIM"

Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar savunmasında, "Yavuz Engin beni Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdı. Ben ona zarar gelmesin diye onu uyardım. Yine olsa yine korurum Yavuz benim arkadaşım. İşlemediğim bir suçtan dolayı sanık kürsüsündeyim" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ise savunmasında, "Dosyanın sanığı değil mağduruyum. Savcının yanına 'Yenidoğan çetesi'ndeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil yapılan bir haksızlık için gittim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlar sonrası son sözleri alınan sanıklar hakkında beraat talep etti.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 6 ay, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mustafa Kemal Zengin hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar'ın müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer yandan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 11 sanık ise suçlamalardan beraat etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Çerez vermişler. Kolası eksik. Şimdi Yeni Adalet Bakanı çıkarı Türkiye bir Hukuk Devletidir der 34 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Toplama kanunlardan ne bekliyorsunuz ki hem beğenmiyorsunuz hem değiştirilmesine karşısınız 6 3
  • 12345 12345:
    açıklanması geri bırakıldı ne demek yani niçin hemen değil 16 1 Yanıtla
    DalaVere DalaVere:
    yani serbest demek , hapis yatmayacak, 13 0
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Salı vermenin hukudilindeki adi 11 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Beş yıl altı ay yataribilemedim iki sene memlekette iki sene yatmayı göze alan herkez savcı hakim tehdit edebilir yaşasın yaşasın adalet yaşasın özgürlükler yaşasın insan haklari emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bu kadar gürültü'nün hepsi 5 yıl içinmiydi bu yüzden ülkemizde yolsuzluklar hiç bitmez çünkü yapanın yanına kar kalıyor malesef. 1 0 Yanıtla
