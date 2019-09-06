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Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen hüseyin aksu: gündemimiz şu an farklı...

22 dakika önce

YENİKAPI'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor.

Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen hüseyin aksu: gündemimiz şu an farklı..., System.String[]

YENİKAPI'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Hüseyin Aksu, "gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi. Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Aksu'nun görüntüsü

-Açıklaması

-Aracın görüntüsü

-Alandaki araçlar havadan

Hüseyin Aksu, İstanbul, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
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