Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'deki "Dev Tesis" Açılış İçin Hazır

Yenimahalle'deki "Dev Tesis" Açılış İçin Hazır

57 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi, Demetevler'de yaptırdığı Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi'nin tamamlandığını, açılışı için de gün sayıldığını bildirdi.

Yenimahalle'deki
Yenimahalle Belediyesi, Demetevler'de yaptırdığı Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi'nin tamamlandığını, açılışı için de gün sayıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, pazar alanı ihtiyacına çözüm getirmenin yanı sıra bölge halkına farklı hizmetler de sunacak.

Alışılmış pazar yerlerinden farklı olarak haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek olan tesiste, yüzme havuzları, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları ve kafeteryalar da yer alıyor.

Tesiste tiyatro, konser, seminer gibi etkinliklere hizmet verebilecek çok amaçlı salon, gençlik merkezi, ikinci bahar lokali, etüt merkezi ve yaklaşık 150 çocuğa okul öncesi hizmet verebilecek kapasitede anaokulu da bulunuyor. Tesiste, bölge halkına taziye evi olarak hizmet verecek yaklaşık 200 metrekarelik bir salon da yer alıyor.

Alışveriş sokağı konseptinde hazırlanan, haftanın belirli günlerinde pazar alanına ev sahipliği yapacak tesis, sokak başında ve sonunda yer alan büyük meydan alanları da bölge halkının buluşma noktası olmaya aday.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Pazaryeri, Karşıyaka, Yenimahalle Belediyesi, Güncel
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