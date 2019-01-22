Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

38 dakika önce

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Allah ömür verdiği sürece ben ve ailemle ailemin bir parçası olarak gördüğüm personelimiz, bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.

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AK Parti'den yeniden aday gösterilen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Allah ömür verdiği sürece ben ve ailemle ailemin bir parçası olarak gördüğüm personelimiz, bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.

Togar, Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlediği toplantıda, 2014'te AK Parti hizmet rüzgarıyla buluşmasıyla ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Beş yıldır aile bilinciyle gece gündüz emek harcadıklarını belirten Togar, "Beş yıl öncesine baktığımızda, eskiyle yeniyi kıyasladığımızda gelişimi, değişimi görmemek mümkün değil. Her sözümüzü. her vaadimizi yerine getirmenin rahatlığıyla. geride bıraktığımız. adından söz ettiren proje ve hizmetleri hayata geçirerek Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar aday gösterilme şerefine nail olduk. Allah ömür verdiği sürece ben ve ailemle ailemin bir parçası olarak gördüğüm personelimiz, bu güvene layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Togar, mesai kavramı gözetmeksizin çalışıp vatandaşların taleplerine cevap verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği "gönül belediyeciliği"ni harfiyen uyguladıklarını dile getiren Togar, şunları kaydetti:

"Sözlerimizi ve vaatlerimizi tek tek yerine getirerek halkımızla omuz omuza ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Bu gelişim değişim, büyüme ve örnek projelerimizle hizmetlerimiz karşısında Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tekrar aday gösterildik. Bizler de hep birlikte çıtamızı daha da yükselterek Samsun ilçeleri arasında en yüksek oy oranını alarak Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bu göreve layık olmaya çalışacağız."

Togar, önce millet, önce memleket anlayışıyla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Politika
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