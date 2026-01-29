Yeşil Dönüşüm İçin Finansman İmkanları - Son Dakika
Ekonomi

Yeşil Dönüşüm İçin Finansman İmkanları

Yeşil Dönüşüm İçin Finansman İmkanları
29.01.2026 15:29
Manisa'da düzenlenen toplantıda, sanayicilere yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik için finansman yolları anlatıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, sanayicilerin yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yatırımlarına yönelik finansman imkanları anlatıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde; DCUBE firması ve Türk Eximbank Manisa Şubesi sunumlarıyla "Yeşil Dönüşümde Finansman İmkanları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, firmaların yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yatırımlarına yönelik finansman modelleri, kredi ve devlet destekleri, Eximbank finansman enstrümanları, KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kamu destek programları ile uygulamaya dönük iyi örnekler paylaşıldı.

Toplantıda DCUBE Kurucu Ortağı Gülcan Ergün ile Türk Eximbank Manisa Şube Müdürü Muhammet Afşar tarafından "Yeşil Dönüşümde Finansman İmkanları" konulu sunum gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bezci, yeşil dönüşümün artık sanayi için stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Günümüzde yeşil dönüşüm, sanayimiz açısından sadece çevreye duyarlı olmanın ötesine geçmiş; rekabetçiliğin korunması, ihracat pazarlarına erişimin sürdürülebilmesi ve artan enerji ile kaynak maliyetlerinin yönetilebilmesi için kaçınılmaz bir dönüşüm alanı haline gelmiştir" dedi.

Manisa özelinde Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Bezci, karbon yoğun sektörlerde enerji maliyetlerinin bazı işletmelerde toplam üretim maliyetlerinin yüzde 30'una kadar çıkabildiğini ifade ederek, bu durumun dönüşümün finansman boyutunu daha da kritik hale getirdiğini söyledi.

Enerji verimliliğiyle 90 milyon TL tasarruf

Manisa TSO Enerji Verimliliği Ofisi çalışmalarıyla sanayiciler için önemli kazanımlar sağlandığını belirten Bezci, "Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında detaylı enerji etütleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, SKDM - Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması danışmanlığı ve karbon yönetimi hizmetleri sunduk. 400'ün üzerinde firmayla birebir temas kurduk, 200'den fazla kişiye eğitim verdik ve 5 binin üzerinde ölçüm noktasında saha ölçümleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Manisalı sanayiciler için yaklaşık 90 milyon TL mali tasarruf, 50 milyon kWh enerji tasarrufu, 30 bin ton CO emisyon azaltımı ve 15 bin ağacın kurtarılmasına eşdeğer çevresel fayda potansiyeli ortaya konulduğunu aktaran Bezci, amaçlarının işletmelerin doğru projelerle doğru finansman kaynaklarına erişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bezci, toplantıya katkı sunan DCUBE firmasına, Türk Eximbank Manisa Şubesi'ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, toplantının Manisa ekonomisi ve sanayiciler için hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

