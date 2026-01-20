Yeşilay’dan Hatay’da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri - Son Dakika
Yeşilay’dan Hatay’da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri

20.01.2026 12:23
Yeşilay, Hatay'da 8 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı, 9 bin 800 çocuğa ulaştı.

Hatay'da Yeşilay ekipleri, geçen yıl konteyner kentler, okullar ve etkinliklerde buluştukları yaklaşık 3 bin 750'si çocuk 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini amaçlayan Yeşilay Hatay Şubesi, 2025'te kentin birçok noktasında kurulan stantlarda ağırlanan vatandaşlara alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler paylaştı.

Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, konteyner kentler, okullar ve çeşitli kurumlarda da eğitimler düzenledi.

Eğitimlerde yaklaşık 3 bin 750'si çocuk 8 bin 125 kişiyi bilgilendiren ekipler, risk grubunda olduğu belirlenen bireyleri ücretsiz destek almaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yönlendirdi.

Merkezde geçen yıl 162'si yeni başvuru olmak üzere 179 kişiye bağımlılıklarından kurtulmaları için psikososyal destek sağlandı.

"Depremden bu yana 9 bin 800 civarında çocuğumuza ulaştık"

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, Hatay Valiliğinin desteği ve kurumlarla yapılan işbirliği sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Depremlerin ardından çocuklara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Kuyubaşıoğlu, "Şehir dışından gelen ve bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim almış gönüllülerimizi konteyner kentlere yönlendirdik. 2025 yılında yaklaşık 3 bin 750, depremden bu yana da 9 bin 800 civarında çocuğumuza ulaştık." dedi.

Kuyubaşıoğlu, bağımlılıkla mücadelede atölye çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeşilay Danışmanlık Merkezinin atölyelerinde çocuklar ve danışanlarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleriyle ilgili Halk Eğitimi Merkezi ile irtibat halindeyiz. Oradan usta öğreticiler bizlere destek veriyor. Atölyemizde el işi ve benzeri faaliyetlerde eğitimler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Kuyubaşıoğlu, 2026'da sanal kumara karşı çalışmaların yoğunlaşacağını anlattı.

Merkeze geçen yıl gelen başvuruların yüzde 30'u sanal kumar bağımlılığı

YEDAM'da görevli klinik psikolog Pelin Tiftikçi de bağımlılıkla mücadelede en güçlü adımın yardım almak olduğunu vurguladı.

Merkeze 2025'te başvuranlardan yüzde 30'unun sanal kumar bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını dile getiren Tiftikçi, "Kumarın ilk başta geliyor olması, bağımlılığın yalnızca madde, alkol ya da tütünle sınırlı kalmadığını, davranışsal bağımlılıkların da ciddi birer ruh sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Tiftikçi, YEDAM'da geçen yıl 1848 görüşme ve 65 atölye çalışması yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

